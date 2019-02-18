Сотрудники "Башнефти" предстанут перед судом по делу о гибели рабочих при пожаре на "Уфанефтехиме"

Перед судом предстанут сотрудники "Башнефти" за гибель людей при пожаре на "Уфанефтехиме", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника сектора отдела технического надзора, начальника установки "Гидрокрекинг", главного механика производственной площадки и двух инженеров филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим", - говорится в сообщении.

По версии следствия, указанные лица, нарушив правила безопасности на взрывоопасном объекте, не обеспечили надлежащий ремонт коллекторов установки. Кроме того, по завершению работ они не провели экспертизу промышленной безопасности оборудования.

В июле 2016 года на установке предприятия произошла утечка газа с последующим возгоранием. "В результате произошедшей аварии погибло шесть работников и два работника получили телесные повреждения, причинен ущерб организации на сумму свыше 9 млрд руб", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.