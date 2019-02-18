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Происшествия Пермский край

В пермской гимназии, откуда эвакуировали 300 человек, взрывчатки не нашли

Проверка пермской гимназии №17, 300 учеников и педагогов которой эвакуировали из-за электронного сообщения о "минировании", показала, что взрывных устройств в здании нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасность Прикамья.

Пострадавших нет. Правоохранительные органы ищут человека, сообщившего о ложном минировании.

Напомним, 29 января в Перми людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". 31 января аналогичные эвакуации прошли в Перми, Березниках и Добрянке. Третья "волна" "накрыла" края 5 февраля.

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В пермской гимназии, откуда эвакуировали 300 человек, взрывчатки не нашли

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Теги: гимназия №17, минирование, министерство территориальной безопасности Пермского края



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Ранее 18.02.2019 08:14 Мск В Перми из-за "минирования" гимназии №17 эвакуировали 300 человек

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