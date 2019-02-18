На Южном Урале три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М5

На Южном Урале на трассе М-5 водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с иномаркой. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла накануне днем на 1557 км автодороги Москва-Челябинск.

29-летний водитель фуры не справился с управлением, в результате полуприцеп занесло и произошло столкновение с Хендай Акцент, под управлением 27-летнего молодого человека.

Водитель иномарки и два его пассажира, женщины в возрасте 55 и 77 лет, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится расследование.