18 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М5

На Южном Урале на трассе М-5 водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с иномаркой. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла накануне днем на 1557 км автодороги Москва-Челябинск.

29-летний водитель фуры не справился с управлением, в результате полуприцеп занесло и произошло столкновение с Хендай Акцент, под управлением 27-летнего молодого человека.

ДТП, фура, М-5,(2019)|Фото: vk.com/ugibdd_174

Водитель иномарки и два его пассажира, женщины в возрасте 55 и 77 лет, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится расследование.

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На Южном Урале три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М5

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Теги: ДТП, авария, фура, М-5,



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