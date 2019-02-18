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Спорт За рубежом

Зидан согласился возглавить "Челси", но выдвинул клубу два условия

Английские СМИ сообщили, что известный тренер Зинедин Зидан согласился возглавить "Челси". Однако есть определенные условия.
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Ранее стало известно, что Зидан может прийти в лондонский клуб в случае увольнения нынешнего наставника "синих" Маурицио Сарри. Сообщалось, что руководство "Челси" якобы рассматривает кандидатуру французского специалиста, который сейчас сидит без работы.

Как пишет The Sun, сам Зидан согласен, но при соблюдении двух условий: во-первых, он хочет получить как минимум 220 млн евро на покупку новых футболистов. По информации таблоида, второе условие - не продавать лидера команды Эдена Азара, который может перейти в мадридский "Реал".

Напомним, в прошлом году Зинедин Зидан мог возглавить другой английский клуб - "Манчестер Юнайтед". Перед этим француз покинул "Реал", с которым выиграл девять трофеев.

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Зидан согласился возглавить "Челси", но выдвинул клубу два условия

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Теги: Зидан, Челси, клуб, тренер



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