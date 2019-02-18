Поступило в суд дело экс-главы прикамского управления Росимущества

Ленинский райсуд Перми рассмотрит дело бывшей главы пермского краевого управления Росимущества Галины Постаноговой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: На суде над бывшим министром спорта Прикамья выступила первый зампред правительства края

Напомним, речь идет о том, что Постаногова, возглавляя управление, якобы незаконно передала три участка обанкротившегося "Племзавода "Верхнемуллинский" компании "Капитал Девелопмент". Следователи нагрянули к Постаноговой вечером 5 августа 2017 г. Ее вызвали на допрос, откуда она вышла уже под подпиской о невыезде, из-за чего не смогла улететь в отпуск. Участки площадью от 80 до 300 кв. м, о которых идет речь в уголовном деле, в марте 2016 г. решили продать, минуя согласования центрального аппарата: по мнению тогдашнего руководства краевого управления, в данном случае этого не требовалось. Постаногова не имела права продавать федеральную землю. Отметим, она возглавляла управление в 2010-15 гг. После трудилась в должности заместителя руководителя и окончательно ушла оттуда в конце 2016 г.

Дело рассмотрит судья Алексей Полевщиков. Заседания пока не назначены.