Huawei обошел IPhone в рейтинге лидеров современных смартфонов

Рейтинг лучших смартфонов в ценовом диапазоне от 500 до 100 фунтов возглавил Huawei Mate 20 Pro, сообщает The Guardian. Ранее первое место было у iPhone XS американской корпорации Apple.

Данные смартфоны обладают схожими характеристиками. Однако в отличие от китайского конкурента, стоимость iPhone XS гораздо выше.

Далее в рейтинге расположились OnePlus 6T, Honor View20 и Google Pixel 3, пишет Regnum.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

Громкий скандал с задержанием по запросу США произошел практически сразу же после того, как в торговой войне Штатов и Поднебесной было объявлено шаткое перемирие.