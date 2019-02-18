ОБСЕ покритиковала Киев за недопуск на выборы российских наблюдателей

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила глубокое сожаление из-за решения Украины не пускать на президентские выборы наблюдателей из России. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил главе МИД Украины Павлу Климкину, что это противоречит принципам и обязательствам стран-участников ОБСЕ, сообщает пресс-служба организации.

Лайчак также отметил, что намерен обсудить ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве.

Перед встречей с Лайчаком Климкин написал в Facebook, что ситуация воспринимается многими как "кино, которое смотрят из своей комфортной диванной реальности". Так он прокомментировал свои впечатления от состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 февраля Верховная рада приняла закон о запрете гражданам России быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах. До этого спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал допустить на выборы российских наблюдателей под эгидой БДИПЧ ОБСЕ. Однако МИД Украины выразил несогласие с Волкером, и тот отчасти изменил свое мнение. В ОБСЕ заявили, что решение Киева "не имеет прецедентов", и снова собираются внести кандидатуры россиян в состав миссии.