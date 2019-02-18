ОБСЕ покритиковала Киев за недопуск на выборы российских наблюдателей

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

ОБСЕ покритиковала Киев за недопуск на выборы российских наблюдателей

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила глубокое сожаление из-за решения Украины не пускать на президентские выборы наблюдателей из России. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил главе МИД Украины Павлу Климкину, что это противоречит принципам и обязательствам стран-участников ОБСЕ, сообщает пресс-служба организации.
Читайте также:

Лайчак также отметил, что намерен обсудить ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве.

Перед встречей с Лайчаком Климкин написал в Facebook, что ситуация воспринимается многими как "кино, которое смотрят из своей комфортной диванной реальности". Так он прокомментировал свои впечатления от состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 февраля Верховная рада приняла закон о запрете гражданам России быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах. До этого спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал допустить на выборы российских наблюдателей под эгидой БДИПЧ ОБСЕ. Однако МИД Украины выразил несогласие с Волкером, и тот отчасти изменил свое мнение. В ОБСЕ заявили, что решение Киева "не имеет прецедентов", и снова собираются внести кандидатуры россиян в состав миссии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ОБСЕ покритиковала Киев за недопуск на выборы российских наблюдателей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, наблюдатели, ОБСЕ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31064

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети