18 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО

В автобусах Подмосковья появится доступ к бесплатной мобильной библиотеке

В подмосковных автобусах появится бесплатная мобильная библиотека, передает "МИА Россия сегодня" со ссылкой на "Мострансавто".

Отмечается, что в почти 150 транспортных средствах компании размещены специальные плакаты с QR-кодом, открывающем доступ к книге. Воспользоваться библиотекой пассажиры автобусов могут, сфотографировать этот код с помощью камеры гаджета.

Библиотека содержит уже 100 классических произведений отечественных и зарубежных авторов.

Автобусы с такими "нововведениями" курсируют по маршрутам в Шатуре, Волоколамске, Подольске, Чехове, Истре, Дмитрове, Можайске, Орехово-Зуеве, Долгопрудном и Павловском Посаде. До конца года QR-коды с библиотекой появятся во всех направлениях, где ходят автобусы предприятия.

 

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В автобусах Подмосковья появится доступ к бесплатной мобильной библиотеке

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Теги: автобус, Подмосковье, библиотека



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