18 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

"Такими темпами мы никогда не уберем город". Елистратов остался недоволен уборкой снега в Челябинске

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов остался недоволен темпами уборки снега в городе и призвал глав районов наказывать подрядчиков, которые не справляются со своей работой, сообщили Накануне.RUв пресс-службе городской мэрии.

Начальник управления благоустройства Владимир Жучков рассказал, что за прошедшую неделю было выявлено 92 новых замечания, связанных с некачественной уборкой снега во дворах, на дорогах и внутриквартальных проездах. При этом из ранее выявленных нарушений было устранено только 10%.

"Такими темпами мы никогда не уберем город", - возмутился Елистратов.

Он призвал глав районов наказывать недобросовестных подрядчиков.

"Расторгать контракт или предъявлять штрафные санкции. Мы провели совместное совещание с ГЖИ, они тоже будут активно применять меры воздействия, которые входят в их полномочия", - добавил он.

Так, в Тракторозаводском районе власти хотят расторгнуть контракт с подрядчиком, который плохо справляется с уборкой.

"Мне стыдно, ни одно поручение не выполнено. Все меры воздействия, которые могут быть применены в рамках закона, должны быть использованы", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, на прошлой неделе первый заместитель главы города Наталья Котова на аппаратном совещании раскритиковала подрядные организации и районные власти за плохую уборку снега. Претензии были высказаны в жесткой форме. Однако за неделю было устранено только 10% нарушений по уборке.

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"Такими темпами мы никогда не уберем город". Елистратов остался недоволен уборкой снега в Челябинске

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Теги: Владимир Елистратов, уборка снега, главы районов, подрядчик,



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