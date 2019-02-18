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Общество Сибирский ФО

В Новосибирске чиновники решили снести детскую площадку у трансформаторной будки, чтобы обезопасить детей

Игры на детской площадке вокруг аварийной трансформаторной будки испугали родителей новосибирского Академгородка. Когда они потребовали убрать опасную конструкцию, власти решили ее просто отключить, попутно отключив и электричество на улицах всего района.

(2019)|Фото: "Гражданский патруль"

В результате будка так и осталась стоять, недовольным гражданам приходится ходить через лес с фонариками, зато саму детскую площадку пообещали снести.

"Трансформаторная будка не огорожена ничем, она небезопасна. Не обследована электросетями, не приведена в соответствие с мерами безопасности. Власти нам предлагают, чтобы решить вопрос безопасности – убрать детскую площадку", – рассказали Накануне.RU в движении "Гражданский патруль".

Жители отмечают, что неоднократно обращались в администрацию своего района и АО "Новосибирскэнергосбыт" с требованиями устранить опасную ситуацию.

(2019)|Фото: "Гражданский патруль"

(2019)|Фото: "Гражданский патруль"

Однако чиновники по-своему видят эту историю. Как рассказала Накануне.RU местная активистка, вместо решения проблемы с трансформаторной будкой, ее просто отключили.

"Электричества у нас нет с октября месяца. На всех улицах в районе висят фонари. Но они не горят. Приехали электрики, когда начали жаловаться, прибрали провода и вырубили нам свет на всей улице. Письменного объяснения у нас не было, но электрики, которые лазили по этим столбам, сказали, что эта будка не тянет столько электричества, поэтому ее просто отключили. В итоге теперь жители передвигаются по лесу с фонариками и телефонами", – говорит она.

Трансформаторная будка, поселок Кировский, Новосибирск, Академгородок(2019)|Фото: "Гражданский патруль"

Также, по информации жителей, прокуратура предписала в скором времени снести детскую площадку.

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В Новосибирске чиновники решили снести детскую площадку у трансформаторной будки, чтобы обезопасить детей

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Теги: Новосибирск, детская площадка, трансформаторная будка, дети,



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