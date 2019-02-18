В Белоярском появился председатель городской думы: его не могли избрать несколько лет

В Белоярском появился легитимный председатель городской думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Как написал он в своем Instagram, большинством голосов - 14 из 19 - главой представительного органа местного самоуправления стал Андрей Воробьев. Бидонько поблагодарил депутатов думы Белоярского городского округа "за конструктивную работу и взвешенное решение".

"Результаты вашей работы жители должны увидеть в ближайшее время", - добавил вице-губернатор.

Напомним, история тянулась несколько лет: дума Белоярского городского округа никак не могла выбрать председателя.