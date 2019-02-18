18 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

В Белоярском появился председатель городской думы: его не могли избрать несколько лет

В Белоярском появился легитимный председатель городской думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
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Как написал он в своем Instagram, большинством голосов - 14 из 19 - главой представительного органа местного самоуправления стал Андрей Воробьев. Бидонько поблагодарил депутатов думы Белоярского городского округа "за конструктивную работу и взвешенное решение".

"Результаты вашей работы жители должны увидеть в ближайшее время", - добавил вице-губернатор.

Напомним, история тянулась несколько лет: дума Белоярского городского округа никак не могла выбрать председателя.

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В Белоярском появился председатель городской думы: его не могли избрать несколько лет

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Теги: Белоярский, дума, председатель



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