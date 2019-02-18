Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник по истории Крыма

В Госдуме сообщили, что учебник по истории Крыма для 10 классов с сомнительными фактами о крымских татарах во время Великой Отечественной войны изымут из библиотек республики.

Депутат ГД Руслан Бальбек рассказал, что уже встречался с главой Крыма Сергеем Аксеновым, "решение принято", передает РИА Новости. Учебник направят на экспертизу, в том числе культурологическую и лингвистическую.

Ранее члены Совета крымских тата заявили, что данное учебное пособие нарушает статью 282 российского Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.

В обращении к Аксенову отмечается, что крымские татары в учебнике представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, а о вкладе крымско-татарского народа в победу СССР умалчивается.

Напомним, в 2014 году Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию заявил, что в годы Великой Отечественной войны к крымским татарам была проявлена жестокая несправедливость, выраженная в "репрессиях", от которых пострадали миллионы людей разных национальностей. Теперь самое время принять меры по их политической реабилитации, отметил президент РФ.

В апреле того года президент России подписал указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших во время сталинских репрессий.