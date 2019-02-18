В Италии судья отменил чистый гол, отмотал минуту назад и назначил пенальти в другие ворота

В матче 24-го тура итальянской Серии А между командами "СПАЛ" и "Фиорентина" произошел курьезный инцидент. Хозяева разгромно проиграли, но судьбу встречи решил один очень спорный эпизод.

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При счете 1:1 на 75-й минуте игры футболисты "СПАЛа" забили чистый гол. Однако главный арбитр матча Лука Пайретто решил обратиться к помощи видеоповтора. После чего он отменил взятие ворот, отмотал на минуту назад и назначил пенальти в ворота хозяев.

Оказалось, что в предыдущем эпизоде защитник "СПАЛа" нарушил правила в своей штрафной. Таким образом, после реализации 11-метрового удара счет стал 2:1 уже не в пользу хозяев, а в пользу гостей.

Шокированные игроки "СПАЛа" так и не пришли в себя, а "Фиорентина", забив еще два гола после, выиграла в итоге со счетом 4:1.

Эпизод в Италии вызвал массу возмущений, а также привлек внимание общественности.

"Это воровство! У нас украли победу. Как можно просматривать эпизод через 100 лет? Когда другая команда уже забила гол?!", - цитирует sport24.ru президента "СПАЛ" Вальтера Маттиоли.

В целом футбольная общественность сходится во мнении, что судьям явно нужно привыкать к работе с VAR и своевременно реагировать на спорные эпизоды.