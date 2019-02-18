18 Февраля 2019
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Политика Челябинская область

Директор ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" ушел в отставку

Александр Лагунов покинул должность директора ОГУ "Особо охраняемые территории Челябинской области". Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook,

"Это было глубоко взвешенное решение. С просьбой об освобождении от должности я обратился более 3 месяцев назад", - сообщил он.

Лагунов рассказал, что останется работать в учреждении в качестве эксперта на рядовой должности.

Добавим, что в августе прошло года в министерстве экологии прошла проверка. КСП области проверяла вопросы целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий государственных программ региона "Охрана окружающей среды Челябинской области" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области".

Добавим, что и.о. директора ОГУ "Особо охраняемые территории Челябинской области" назначен Дмитрий Скорынин.

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Директор ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" ушел в отставку

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Теги: Александр Лагунов, отставка,



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