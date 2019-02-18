"Не все было хорошо, но мы не там ищем, где было плохо": в Екатеринбурге представлен сайт об эпохе Николая II

В историческом парке "Россия – моя история" в рамках заседания "Клуба историков" презентовали сайт об эпохе правления Николая II. Цель его появления – объяснить, что наша страна времён последнего императора – не "тюрьма народов", а просвещённое общество, искусно руководимое помазанником Божьим, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Руководитель проектов Фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук заявила, что сайт "Россия в эпоху императора Николая II" появился как реакция на вышедший ранее календарь с таким же названием – его обладателям хотелось узнать больше об эпохе последнего императора.

"Мы привлекли кандидата исторических наук, библиографа царской семьи Петра Мультатули, чтобы правильно построить структуру портала, вложить нужные документы, факты, материалы, чтобы сайт играл просветительскую роль. Итоги говорят о том, что он популярен не только в России, но и в СНГ, Европе, Америке. Портал несёт глубокую историческую правду. Главное – донести до россиян документы, объективно говорящие о достижениях России в эпоху Николая II", - заявила Баланчук.

Читатели могут высказаться о том, что им нравится, а что нет.

"Портал работает с сентября 2018 г., за это время его посетили 600 тыс. человек. Из них 35% – люди в возрасте 25-35 лет. Поровну мужчин и женщин. В отзывах – в основном благодарности за полноту информации", - рассказала Накануне.RU Баланчук.

Пётр Мультатули рассказал, что занимается эпохой Николая II потому, что она – едва ли не самая насыщенная реформами.

"Та страна, которую он принял в 1894 г., и та, которую вынужден был оставить в 1917 г., - две разные России. При Николае II проведено больше реформ, чем при Александре II, и почти больше, чем при Петре Великом. Это и реформа образования, восстановленная потом в 1930-е, и реформа здравоохранения, и план электрификации страны. 80% железных дорог Российской Федерации построено в царское время", - объяснил Мультатули интерес к последнему царствованию.

Портал содержит несколько разделов: "Историческая справка", "Эпоха Николая II", "Личность Николая II" и другие. В них расположены документы, рассказывающие о реформах того времени, людях, которые их проводили. Мультатули заявил, что это время имело свои недостатки.

"Не всё было хорошо, далеко не всё. Но только мы не там ищем, где было плохо: плохо было с духом, душой, обществом, отступлением от того, чем наш народ жил тысячу лет до этого", - заявил правнук расстрелянного с царской семьёй повара Ивана Харитонова, имея в виду, что в России часто в бедах того времени винят лично императора.

На презентации речь также зашла об именах городов и улиц и о том, как им потом с тем или иным названием жить. В разговоре с Накануне.RU Мультатули заявил: хоть город в момент расстрела Романовых и носил имя святой Екатерины, по сути он уже принадлежал Свердлову.

"Екатеринбург был вотчиной Свердлова и его ставленников – здесь были Юровский, Голощёкин. Это были люди Свердлова ещё по 1905-06 гг., когда он организовывал здесь революционное бандобразование, занимавшееся грабежами, убийствами и экспроприацией. Один из тех, кто позже участвовал в расстреле царской семьи, Пётр Ермаков, был в группах Свердлова. Город не был Свердловском по названию, но, по сути, это была вотчина Свердлова", - рассказал Мультатули.