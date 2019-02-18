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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре назначили директора "Технопарка высоких технологий"

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре принято решение о назначении директора "Технопарка высоких технологий", передает корреспондент Накануне.RU.

Новым директором станет бывший начальник "Регионального центра инжиниринга" и предприниматель Артем Столяров. Департамент промышленности автономного округа должен будет в установленном порядке заключить с ним трудовой договор. Соответствующая информация опубликована на едином официальном сайте государственных органов Югры.

Отметим, что до получения должности Артем Столяров был включен в резерв управленческих кадров.

Напомним, пост директора стал вакантным весной 2018 г., после того, как его по собственному желанию оставил Виталий Рыжаков, принявший решение вернуться на преподавательскую должность в в Сургутский государственный университет. Рыжаков возглавил технопарк после ухода Юрия Реутова: чиновник был уволен из-за нарушений антикоррупционного законодательства, восстановился в должности, а затем ушел по собственному желанию.

На момент отсутствия главы технопарка исполняющим обязанности директора был назначен его заместитель Юрий Семенов.

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В Югре назначили директора "Технопарка высоких технологий"

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Теги: Артем Столяров, Технопарк высоких технологий, Виталий Рыжаков, Юрий Реутов



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