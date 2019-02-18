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Происшествия Свердловская область

В батутном парке Екатеринбурга ребенок получил серьезную травму головы

В батутном парке Екатеринбурга маленький ребенок получил серьезную травму. Свою проверку начала прокуратура.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 17 февраля в батутном парке на улице Щербакова: 5-летний мальчик прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. В результате он получил травму головы и был срочно госпитализирован в одну из больниц города. Оказалось, что у него закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести.

В прокуратуре намерены установить собственников игрового оборудования и изучить документы о безопасности его использования. Также будет проверено наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников, обслуживающих аттракционы, и их исполнение. Выясняется, было ли в батутной зоне необходимое количество инструкторов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По нему назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

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В батутном парке Екатеринбурга ребенок получил серьезную травму головы

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Теги: батут, парк, ребенок, Екатеринбург



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