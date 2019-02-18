18 Февраля 2019
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Уральские чиновники хотят оспорить закон о возмещении убытков, полученных при советской власти

Власти Верхней Пышмы подали жалобу в Конституционный суд РФ. Чиновники хотят оспорить закон о местном самоуправлении, позволяющий возлагать на городскую администрацию обязательства по возмещению убытков, полученных при советской власти. Как сообщается на сайте суда, также уральцы хотят оспорить Гражданский и Бюджетнй кодекс, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Жалоба была принята к рассмотрению 14 февраля 2019 года.

Дело в том, что в 2018 году Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с администрации Верхней Пышмы в пользу местного жителя Рязанова убытки в размере 3,6 млн руб. Дача уральца находилась в охранной зоне газораспределительных сетей, а газовики в свою очередь через суд хотели снести его помещение.

"Обязанность по возмещению убытков должна быть возложена на администрацию в силу прямого указания закона. ГО "Верхняя Пышма" является лицом, предоставившим земельный участок для ведения садоводства", - сообщается в картотеке дел Кировского суда.

Участок садоводческому некоммерческому товариществу был предоставлен в 1977 году. В соответствии со ст.41 Земельного кодекса РСФСР 1970 года государственный контроль за использованием всех земель осуществлялся советами депутатов трудящихся (народных депутатов), их исполнительными и распорядительными органами.

"Ответчиком по делу является администрация Верхней Пышмы, как правопреемник ранее действовавших органов местного самоуправления, виновные действия которых заключаются в предоставлении земельных участков в зоне минимальных расстояний оси магистрального трубопровода без предоставления сведении о наличии ограничения", - говорится в документе.

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Уральские чиновники хотят оспорить закон о возмещении убытков, полученных при советской власти

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Теги: верхняя пышма, ссср, администрация города, убытки, советская власть



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