18 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Трамп в мае может прибыть в Японию на встречу с новым императором

Президент США Дональд Трамп может посетить Японию 26 мая.

Как передаёт The Japan Times, Трамп может стать первым иностранным лидером, который прибудет в Страну Восходящего Солнца после восшествия на престол наследного принца Нарухито. Интронизация нового императора запланирована на 1 мая.

Сообщается, что приглашением американского президента японское правительство стремится продемонстрировать прочность связей между Токио и Вашингтоном. Также Дональд Трамп приглашён на саммит G20 в Осаке, который состоится в конце июня.

Нынешний император - 85-ти летний Акихито станет первым за два столетия японским монархом, кто добровольно оставит трон. Его сменит старший сын 58 летний Нарухито.

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Трамп в мае может прибыть в Японию на встречу с новым императором

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Теги: Трамп, Япония, Акихито, Нарухито



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