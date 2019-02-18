"Умные" технологии в ЖКХ": сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

"Умные" технологии в ЖКХ": сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

В России разрабатываются технологии, позволяющие сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По словам Чибиса, "идет работа по внедрению "умных" технологий в ЖКХ".

Он сообщил, что в прошлом году в микрорайонах трех городов были проведены эксперименты. При этом это не потребовало миллиардных инвестиций, отметил замминистра, "достаточно оказалось умного подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями".

Отметим, российские города регулярно остаются без горячей воды. В июне в Екатеринбурге, принимающем матчи Чемпионата мира по футболу, целый микрорайон жаловался на ее отсутствие. Причем воды в домах к старту мундиаля не было уже около месяца.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Умные" технологии в ЖКХ": сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: горячая вода, отключение, андрей чибис



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 30991

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети