"Умные" технологии в ЖКХ": сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

В России разрабатываются технологии, позволяющие сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По словам Чибиса, "идет работа по внедрению "умных" технологий в ЖКХ".

Он сообщил, что в прошлом году в микрорайонах трех городов были проведены эксперименты. При этом это не потребовало миллиардных инвестиций, отметил замминистра, "достаточно оказалось умного подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями".