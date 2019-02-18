"Умные" технологии в ЖКХ": сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней
В России разрабатываются технологии, позволяющие сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
По словам Чибиса, "идет работа по внедрению "умных" технологий в ЖКХ".
Он сообщил, что в прошлом году в микрорайонах трех городов были проведены эксперименты. При этом это не потребовало миллиардных инвестиций, отметил замминистра, "достаточно оказалось умного подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями".
Отметим, российские города регулярно остаются без горячей воды. В июне в Екатеринбурге, принимающем матчи Чемпионата мира по футболу, целый микрорайон жаловался на ее отсутствие. Причем воды в домах к старту мундиаля не было уже около месяца.