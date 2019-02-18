В Челябинской области в дачном домике отец нашел труп своего 15-летнего сына

Житель Троицка нашел своего сына в дачном домике - 15-летний подросток был мертв.

Трагедия произошла 17 февраля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мужчина с сыном приехали в дом днем, чтобы его протопить. Отец уехал на работу, а подросток остался в доме. Когда вечером отец вернулся, он нашел своего сына без признаков жизни.

По предварительным данным, он отравился угарным газом - в доме было сильное задымление.

Сейчас проводится доследственная проверка.