Жена Марата Башарова рассказала, почему решила развестись со звездой

В конце декабря 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что актер Марат Башаров (44), якобы, сломал нос своей супруге Елизавете Шевырковой. История оказалась запутанной: одному из изданий информацию опровергла бывшая жена Марата – тоже Елизавета, но Круцко. В итоге тема сошла на нет. И вот теперь снова зазвучала: Шевыркова заявила о разводе с Башаровым, а тот сердится, мол, узнал об этом только из СМИ и социальных сетей.

Елизавета написала по поводу расставания пост в Instagram: " Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения".

Возможно, под "недугом" Шевыркова имеет в виду пристрастие Марата к алкоголю, о котором говорила и его предыдущая жена Екатерина Архарова. Она была замужем за Башаровым совсем непродолжительное время, а потом долго рассказывала в передачах вроде "Пусть говорят" об алкоголизме супруга и домашнем насилии. Она даже показывала синяки на лице, которые ей, якобы, оставил супруг. Впрочем, не предыдущая, не нынешняя супруги актера не подавали на него заявлений в полицию.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. За первичное совершение побоев сейчас предусмотрена административная ответственность (ранее за побои была установлена уголовная ответственность сроком до двух лет лишения свободы).