Лыжник Большунов завоевал "золото" в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Италии

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Конье (Италия).

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 34 мин. 48,4 сек. "Серебро" досталось финну Ииво Нисканену (с отставанием в 43,7 сек.). Третье место занял еще один россиянин Александр Бессмертных (+55,9).

Победа для Большунова стала третьей в сезоне на этапах Кубка мира и пятой в карьере. В данный момент российский спортсмен занимает вторую строчку в общем зачете Кубка мира, а также лидирует в дистанционном зачете.

Этап КМ в Италии является заключительным в преддверии чемпионата мира, который 19 февраля стартует в Зефельде (Австрия).