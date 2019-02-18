В Москве боец-чемпион погиб после драки с охранником

В центре Москвы произошла драка, в которой погиб спортсмен-чемпион. Следственный комитет уже организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось утром 17 февраля на охраняемой территории по улице Тверской: между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт. Завязалась драка, в ходе которой оба упали на землю, после чего молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни.

Прибывшие на место врачи "скорой" сумели лишь констатировать его смерть. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным СМИ, погибший молодой человек был чемпионом России по рукопашному бою. Он выиграл первенство страны по универсальному бою, а также регулярно брал медали на различных соревнованиях.