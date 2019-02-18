18 Февраля 2019
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Свердловчане вышли на пикет: им насчитали по 10-15 тысяч рублей за отсутствовавшее отопление

Жители поселка Мартюш в Свердловской области, где в 2018 году были серьезные проблемы с отоплением, вышли на пикет к зданию местной администрации. Люди протестуют из-за больших сумм в квитанциях по оплате ЖКУ. Услуг, за которые выставлен счет, жители не получали. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер.

По словам депутата, жители поселка получили квитанции по 10-15 тыс. руб. "Представляете, какая это сумма для стариков? Да и для молодых семей это весьма существенно", - возмутился Вегнер.

Люди вышли с плакатами, гласящими о том, что глава глава Каменского района Сергей Белоусов "не решает проблемы жителей".

Отметим, что в феврале 2018 году прокуратура организовала проверку по многочисленным жалобам граждан в связи с отсутствием надлежащего отопления в жилых домах и других объектах в поселке городского типа Мартюш и селе Новоисетское Каменского района. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Услугу "отопление" на этих территориях предоставляет организация ООО "СибНА".

митинг, оплата ЖКУ, Каменский район(2019)|Фото: vk.com/Вячеслав Вегнер

митинг, оплата ЖКУ, Каменский район(2019)|Фото: vk.com/Вячеслав Вегнер

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Свердловчане вышли на пикет: им насчитали по 10-15 тысяч рублей за отсутствовавшее отопление

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Теги: ЖКУ, квитанции, отопление, Мартюш, пикет, Сергей Белоусов



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