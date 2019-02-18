"Авангард" рекомендовали принять на вооружение РВСН

Государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение РВСН ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что в ходе последнего испытательного пуска были выполнены все требования тактико-технического задания.

Напомним, 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч.

В США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.