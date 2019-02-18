18 Февраля 2019
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В ХМАО чиновники выделили вышедшей на пенсию бюджетнице комнату с плесенью

В Нягани чиновники предложили снимать комнату с плесенью пенсионерке, которая девять лет проработала санитаркой окружной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях появилась видеозапись квартиры с плесенью и без душевой кабины, в которую власти города предложили переехать бывшему бюджетному работнику. На кадрах видно комнату в ужасном состоянии: плесень на голых стенах, отсутствие какой-либо мебели и душа.

Отмечается, что раньше женщина жила на служебной квартире, а когда вышла на пенсию - работодатель попросил съехать.

Ситуацию прокомментировал мэр Нягани Иван Ямашев. Он сообщил, что комната, которую предложили бывшему бюджетному работнику - это комната в общежитии, которое расположено в девятиэтажном здании в центре города. По словам мэра, в таком состоянии комнату оставил бывший жилец.

"Работодатель попросил выселиться бывшего бюджетного работника из общежития. Человек практически остался без жилья, а эту комнату предлагали посмотреть и закрепить по коммерческому найму, так как в очереди на улучшение жилищных условий не состоит. Ранее в этой комнате жил работник бюджетной сферы, видно, при выселении оставили в таком виде. Такой муниципальный жилищный фонд приводим в соответствие и перераспределяем жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и это помещение приведем в порядок, и только после этого будет заселение, если заявитель согласится", - пообещал глава Нягани.

Отметим, что у выселенной женщины трудовые отношения имелись с учреждением регионального уровня - БК ХМАО-Югры "Няганская окружная больница". Переселение же происходило на основании решения городских властей.

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В ХМАО чиновники выделили вышедшей на пенсию бюджетнице комнату с плесенью

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Теги: плесень, комната, бюджетница, Иван Ямашев



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