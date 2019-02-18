Дубровский и Кобяков обсудили в Сочи подготовку Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС

Советник Президента РФ Антон Кобяков и губернатор Борисом Дубровским на полях инвестиционного форума в Сочи обсудили вопросы подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росконгресса.

Как отметил Кобяков, по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам работы ведутся строго по графику.

На встрече стороны обсудили вопросы строительства основных конгрессно-выставочных объектов и оказания поддержки региону со стороны федерального центра.

Борис Дубровский рассказал, что в ходе подготовки решаются проблемы, которые существовали в Челябинске десятки лет. В 2018 году закрыли городскую свалку. Теперь власти ждут решения по выбору единственного исполнителя работ для рекультивации объекта и утверждения Челябинска в качестве пилотной площадки по реализации закона о квотировании выбросов.

"Благодаря поддержке федерального центра удалось ускорить вопросы строительства общежития крупнейшего областного вуза, реконструкции цирка, строительства нового современного аэропорта, модернизации общественного транспорта и обновления дорожно-транспортной сети", — отметил глава области.

Также для Челябинска Союзом архитекторов России разработана концепция благоустройства города.