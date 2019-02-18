Уставный капитал "Корпорации развития" увеличился на 1,8 млрд

Уставный капитал АО "Корпорация развития" (бывший полпредский проект "Урал промышленный - Урал Полярный") увеличился до 31,37 млрд руб. Изменения 13 февраля 2019 г. внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, передает корреспондент Накануне.RU.

До изменений уставный капитал структуры составлял 29,48 млрд руб., он увеличился на 1,89 млрд.

Напомним, в 2018 г. акционеры "КР" подписали соглашение о выкупе допэмиссии общества для достройки объектов инфраструктуры трубопроводной системы "Заполярье – Пурпе". Сделка должна была быть закрыта в декабре прошлого года, но переговоры затянулись. Промедление могло быть связано с подготовкой изменений в руководящих органах "Корпорации развития": пост главы набсовета заняла глава имущественного департамента Ямала Олеся Швагер. Бывший председатель Виктор Гузь, ранее представлявший в органе уральское полпредство, остался в составе набсовета на правах рядового участника. Позднее "КР" заключила договор страхования ТОП-менеджеров структуры от возможного ущерба имущественным интересам корпорации. Все это могло быть условием для новых вливаний средств акционеров в структуру.

На текущий момент доли владения акциями "КР" в информационных базах остались неизменными. Предполагалось, что допэмиссию выкупит Ямал, затем акции перейдут Ханты-Мансийскому автономному округу.