В Екатеринбурге из-за горевшей сауны пришлось эвакуировать жилой дом

Рано утром в понедельник в Екатеринбурге произошел пожар в сауне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Печерская поступил около 6 часов утра. На площади в 13 кв.м огнем были повреждены вещи и внутренняя отделка сауны в пристрое муниципального жилого дома.

Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 35 человек. В тушении оказались задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 8 часов. Точная причина пожара сейчас устанавливается.