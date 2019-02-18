18 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге из-за горевшей сауны пришлось эвакуировать жилой дом

Рано утром в понедельник в Екатеринбурге произошел пожар в сауне.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Печерская поступил около 6 часов утра. На площади в 13 кв.м огнем были повреждены вещи и внутренняя отделка сауны в пристрое муниципального жилого дома.

Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 35 человек. В тушении оказались задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 8 часов. Точная причина пожара сейчас устанавливается.

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В Екатеринбурге из-за горевшей сауны пришлось эвакуировать жилой дом

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Теги: Екатеринбург, сауна, пожар, МЧС



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