Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК

В Екатеринбурге жители Академического и Краснолесья направили обращение президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Также люди обратились к свердловскому губернатору, уральскому полпреду, региональному минстрою, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Просим Вас обратить внимание на обстановку острого социального напряжения в среде наших жителей, вызванную катастрофической нехваткой мест в школах и садиках наших микрорайонов (обеспеченность местами составляет не более 50%), и содействовать в решении вопроса строительства необходимых социальных объектов в достаточном количестве, чтобы обеспечить конституционные права наших детей на среднее общее образование", - сообщается в жалобе.

Поводом для обращения послужила приёмная кампания в первые классы в 2019 году. Из-за неполадок на сайте Госуслуг, в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов.

По данным родителей, такая ситуация сложилась из-за того, что в районе Краснолесье высокий темп строительства и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов (до 25-34 этажей), с преимущественным населением - молодыми семьями с детьми дошкольного и школьного возраста. К территории, закрепленной за школой №181, все время добавляются новые дома, которые не были изначально прикреплены к ее территории.

А запланированные здания школ и детских садов не возводятся.

"Изначально на территории нашего микрорайона Краснолесье планировались, помимо упомянутого корпуса 181-й школы: школа на бульваре Семихатова, две школы на территории березовой рощи, примыкающей к ул.Чкалова, а также дошкольные образовательные учреждения. Но городская дума постоянно пересматривала зонирование земель и планы постройки, в результате чего запланированное строительство школ и детских садов заменяется строительством многоэтажных жилых домов", - пишут уральцы.

Аналогичная ситуация и в Академическом. Жители двух микрорайонов жалуются на то, что у них нет учреждений дополнительного образования: спортивных, музыкальных школ и досуговых центров.

Уральцы хотят, чтобы власти проконтролировали строительство нового корпуса школы №181 к 1 сентября 2019 года. И просят проконтролировать ход строительства других новых школ и детских садов.