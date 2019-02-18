Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК

В Екатеринбурге жители Академического и Краснолесья направили обращение президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Также люди обратились к свердловскому губернатору, уральскому полпреду, региональному минстрою, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Просим Вас обратить внимание на обстановку острого социального напряжения в среде наших жителей, вызванную катастрофической нехваткой мест в школах и садиках наших микрорайонов (обеспеченность местами составляет не более 50%), и содействовать в решении вопроса строительства необходимых социальных объектов в достаточном количестве, чтобы обеспечить конституционные права наших детей на среднее общее образование", - сообщается в жалобе.

Поводом для обращения послужила приёмная кампания в первые классы в 2019 году. Из-за неполадок на сайте Госуслуг, в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений. Особенно остро недостаток помещений проявился в Академическом и прилегающем к нему Краснолесье, где сформировано по несколько десятков первых классов.

По данным родителей, такая ситуация сложилась из-за того, что в районе Краснолесье высокий темп строительства и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов (до 25-34 этажей), с преимущественным населением - молодыми семьями с детьми дошкольного и школьного возраста. К территории, закрепленной за школой №181, все время добавляются новые дома, которые не были изначально прикреплены к ее территории.

А запланированные здания школ и детских садов не возводятся.

екатеринбург академический(2012)|Фото: Накануне.ru

"Изначально на территории нашего микрорайона Краснолесье планировались, помимо упомянутого корпуса 181-й школы: школа на бульваре Семихатова, две школы на территории березовой рощи, примыкающей к ул.Чкалова, а также дошкольные образовательные учреждения. Но городская дума постоянно пересматривала зонирование земель и планы постройки, в результате чего запланированное строительство школ и детских садов заменяется строительством многоэтажных жилых домов", - пишут уральцы.

Аналогичная ситуация и в Академическом. Жители двух микрорайонов жалуются на то, что у них нет учреждений дополнительного образования: спортивных, музыкальных школ и досуговых центров.

Уральцы хотят, чтобы власти проконтролировали строительство нового корпуса школы №181 к 1 сентября 2019 года. И просят проконтролировать ход строительства других новых школ и детских садов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зачисление детей в первый класс, академический, краснолесье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2019 11:32 Мск В подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры
Ранее 13.02.2019 11:33 Мск Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге
Ранее 12.02.2019 15:07 Мск В три смены? В школах Екатеринбурга рекордно увеличивают количество первых классов из-за сбоя записи
Ранее 12.02.2019 11:10 Мск "Переживали до последнего". Родители начали получать приказы о зачислении первоклассников в школы Екатеринбурга
Ранее 11.02.2019 14:20 Мск "Отбросили назад на 68 человек". В Екатеринбурге - новые проблемы с записью в первые классы
Ранее 08.02.2019 11:09 Мск Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников
Ранее 05.02.2019 11:25 Мск Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" о нарушениях при зачислении в первые классы
Ранее 05.02.2019 08:20 Мск Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы
Ранее 01.02.2019 08:24 Мск "Ошибка" и "отказ": родители первоклассников Екатеринбурга столкнулись с трудностями при записи детей в школы
Ранее 31.01.2019 13:25 Мск Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: для родителей подготовили инструкцию
Ранее 25.01.2019 11:26 Мск В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест
Ранее 31.08.2018 12:16 Мск Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 30992

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети