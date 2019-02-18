Депутаты Европарламента пожаловались на выдворение из Венесуэлы

Делегацию Европарламента не пустили в Венесуэлу, заявил депутат ЕП Эстебан Гонсалес Понс.

Депутаты от Европейской народной партии прилетели в страну 17 февраля. По словам Понса, по прилету у делегатов забрали паспорта, сообщает Regnum.

"Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал Понс вTwitter.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что депутаты Европарламента были уведомлены, что их не пустят в страну.

По его словам, депутаты хотели приехать в Венесуэлу, преследуя "заговорщицкие цели".

Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 февраля 2019 г.

Как сообщалось, делегация ЕП намерена встретиться с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо.

Посол боливарианской республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса ранее назвал Гуайдо "марионеткой США". По словам Тортоса, Гуайдо был завербован Вашингтоном еще 10 лет назад.

Напомним, после того, как 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства, действующий венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном США.

Вашингтон настаивает на сложении Мадуро своих президентских полномочий. Такой призыв прозвучал от советника главы Белого дома Джона Болтона, а также спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.