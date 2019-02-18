Эффектный гол экс-защитника "Зенита" помог "Дженоа" вырвать победу у "Лацио" на 93-й минуте встречи

Экс-защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито впервые отличился после возвращения в Италию. Капитан "Дженоа" отметился победным мячом во встрече 24-го тура с "Лацио" (2:1), передает корреспондент Накануне.RU.

32-летний итальянец забил гол на 93-й минуте встречи эффектным ударом из-за штрафной площади в угол ворот противника.

Римский клуб, потерпев поражение, опустился на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" продолжает идти на 13-м.

Доменико, для которого это уже четвертый период выступлений за клуб из Генуи, сыграл в этом сезоне в 23 матчах во всех турнирах.