Ожидаются увольнения. Рогозин проведет совещание по ситуации на УКВЗ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проведет сегодня совещание по ситуации на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, по итогам которого могут состояться отставки в госкорпорации.

"Рогозин в понедельник проведет совещание по ситуации с УКВЗ. Планируется рассмотреть возможности по выводу предприятия из кризиса", - сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства отметил, что Рогозин недоволен результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, что может привести к отставкам в госкорпорации.

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.

Губернатор Борис Дубровский призвал руководство УКВЗ услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.