В Тюменскую область сегодня приедет министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич

В Тюменской области сегодня ждут министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Министр возглавил делегацию, в состав которой вошли представители компаний "Белэнерго", "Белтопгаз", "Беллегпром", "Белнипиэнергопром", Минский электротехнический завод, "Могилевлифтмаш", "Гомсельмаш-Сибирь".

В региональном департаменте инвестполитики уточнили, что подготовка к визиту делегации велась всю последнюю неделю. Гостям представят ведущие предприятия региона, в числе которых "Тюменьстальмост", Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод "Электросталь Тюмени" компании "УГМК-Сталь". Также белорусская делегация посетит индустриальный парк "Боровский" и осмотрят уже действующие проекты.

Также в рамках визита запланирован целый ряд встреч, в том числе с губернатором Александром Моором, заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и круглый стол по перспективам сотрудничества.