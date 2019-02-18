Внезапная смерть: в Новосибирске хоккеист-любитель скончался во время матча

В Новосибирске во время матча между любительскими командами умер хоккеист. Все произошло в воскресенье, 17 февраля, во дворце спорта "Родник".

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Трагедия случилась, когда на льду выступали команды Ночной хоккейной лиги "Ударник" и "Титаны". По словам очевидцев, одному из игроков - 55-летнему мужчине - стало плохо во время матча. Дежурившая во дворце спорта бригада "скорой помощи" не смогла ничего сделать, он скончался.

По предварительным данным, внезапно умерший хоккеист играл за "Ударник", пишет ПолитЭксперт.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Новосибирской области, по факту случившегося организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.