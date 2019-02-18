В Перми из-за "минирования" гимназии №17 эвакуировали 300 человек

В Перми эвакуировали учеников и педагогов гимназии №17 – школу "заминировали", сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Эвакуировали всех педагогов и учеников, это около 300 человек. Взрывных устройств не нашли.

Напомним, 29 января в Перми людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". 31 января аналогичные эвакуации прошли в Перми, Березниках и Добрянке. Третья "волна" "накрыла" края 5 февраля.