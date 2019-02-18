18 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Как сообщает The Daily Telegraph, Британия разработала 10-летний план, который предусматривает ежегодное обучение британских морских пехотинцев вместе с норвежскими подразделениями.

В дальнейшем Британия и Норвегия образуют воинское подразделение бригадной численности, пояснил Уильямсон.

Также воздушное пространство над Арктикой будут патрулировать противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. Они будут сдерживать активность российских подлодок, которая, по утверждению издания, вновь вернулась к периоду холодной войны, пишет Regnum.

В октябре Амстердам обвинил Россию в обозначении своего присутствия в Арктике "провокационным образом" в ходе учений НАТО. По данным военным, российские военные корабли и самолеты якобы пытаются провоцировать британских и голландских военных.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил,что Арктика стала объектом интересов нескольких государств, и это может спровоцировать конфликты в этом регионе.

Министр отметил, что Северный флот реализует комплексный план Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года, чтобы подготовиться к возможным угрозам.

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Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

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Теги: великобритания, арктика, россия



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