Свердловский облсуд рассмотрит жалобу на продление ареста начальнику СвЖД

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Ленинского райсуда, который продлил арест главе СвЖД Алексею Миронову до 12 апреля 2019 года. Как сообщил Накануне.RU адвокат Миронова Сергей Колосовский, заседание назначено на 18 февраля.

Напомним, что Алексея Миронова задержали в середине декабря. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. 8 февраля суд принял решение о продлении срока ареста начальнику СвЖД - заседание было закрытым и длилось около восьми часов.