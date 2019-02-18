Дагестанец, убивший в ТЦ "Аура" сургутянина, получил девять лет

В Сургуте вынесли приговор убийце местного жителя. Преступление совершено в ТЦ "Аура", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, ссора двух знакомых произошла около 10 утра 10 марта прошлого года. Один из них, уроженец Дагестана, несколько раз ударил ножом 25-летнего оппонента. Раны оказались смертельными. Преступник скрылся, однако позже сам явился в полицию и сдался.

Суд наказал его девятью годами колонии строгого режима.