18 Февраля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Дагестанец, убивший в ТЦ "Аура" сургутянина, получил девять лет

В Сургуте вынесли приговор убийце местного жителя. Преступление совершено в ТЦ "Аура", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Напомним, ссора двух знакомых произошла около 10 утра 10 марта прошлого года. Один из них, уроженец Дагестана, несколько раз ударил ножом 25-летнего оппонента. Раны оказались смертельными. Преступник скрылся, однако позже сам явился в полицию и сдался.

Суд наказал его девятью годами колонии строгого режима.

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Дагестанец, убивший в ТЦ "Аура" сургутянина, получил девять лет

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Теги: ТЦ Аура, ссора, убийство



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