Уральские регионы вошли в число субъектов с самым высоким качеством жизни

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в первую десятку рейтинга регионов по качеству жизни. Югра по итогам 2018 г. поднялась на одну строчку и заняла восьмое место, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным исследования "РИА Новости", первые строчки занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, в пятерку, оставшуюся неизменной с 2017 г., вошли Татарстан и Белгородская область. Эксперты проводили оценку 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние разных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял 12 место (16 место по итогам 2017 г.), на 13 месте оказалась Свердловская область ( 11 место в 2017 г.), в первую двадцатку рейтинга вошла также Тюменская область (14 место).