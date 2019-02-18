18 Февраля 2019
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Уральские регионы вошли в число субъектов с самым высоким качеством жизни

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в первую десятку рейтинга регионов по качеству жизни. Югра по итогам 2018 г. поднялась на одну строчку и заняла восьмое место, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным исследования "РИА Новости", первые строчки занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, в пятерку, оставшуюся неизменной с 2017 г., вошли Татарстан и Белгородская область. Эксперты проводили оценку 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние разных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял 12 место (16 место по итогам 2017 г.), на 13 месте оказалась Свердловская область ( 11 место в 2017 г.), в первую двадцатку рейтинга вошла также Тюменская область (14 место).

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Уральские регионы вошли в число субъектов с самым высоким качеством жизни

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Теги: рейтинг, регионов, по, качеству, жизни



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