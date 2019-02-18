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Замглавы Сибирского отделения РАН арестовали по делу о растрате

Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.

О его задержании стало известно 14 февраля. Из Новосибирска Благодыря доставили во Владивосток.

Как передает РИА Новости, Благодырь проходит по одному делу с исполнительным директором ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктором Милушем.

Ранее также сообщалось, что второй по статусу человек в Сибирском отделении наук подозревается в хищениях средств, предназначенных для борьбы с лесными пожарами.

В 2013 году Благодырь покинул пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. Его отставку принял премьер-министр Дмитрий Медведев.

До этого Иван Благодырь был советником председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", главой ОАО РАО "ЕЭС Востока" и ЗАО "Инновационная компания САН".

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Замглавы Сибирского отделения РАН арестовали по делу о растрате

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Теги: иван благодырь, сибирское отделение ран



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