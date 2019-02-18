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Общество Курганская область

В Зауралье приставы заставили врача, который незаконно истратил часть "подъемного миллиона", оплатить долг

Врач из Челябинской области переехал в Юргамышский район по спецпрограмме и получил 1 млн рублей подъемных денег.

Мужчина устроился на работу в местную больницу, однако через какое-то время его уволили. Судебные приставы Курганской области узнали, что врач потратил около половины от предоставленной ему суммы незаконно.

Добровольно мужчина отказался возвратить деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Позже врач устроился в ту же больницу уже второй раз, добровольный срок погашения долга истек, и приставы решили взыскать деньги с его зарплаты. Однако выяснилось, что мужчина в больнице не трудоустроен.

Тогда приставы узнали, что в собственности врача есть иномарка 2016 года выпуска - они вынесли постановление об аресте автомобиля. Мужчина узнал об этом, приехал в отдел УФССП и тут же погасил весь долг.

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В Зауралье приставы заставили врача, который незаконно истратил часть "подъемного миллиона", оплатить долг

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Теги: Юргамышский район, врач, подъемные, деньги, выплата, больница, долг, автомобиль



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