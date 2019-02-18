Университет ИТМО отменил занятия во всех корпусах здания, где обрушились перекрытия

18 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Северо-Западный ФО

Университет ИТМО отменил занятия во всех корпусах здания, где обрушились перекрытия

Университет ИТМО, в здании которого в выходные обрушились перекрытия, отменил занятия на ближайшие два дня. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Напомним, перекрытия обрушились в субботу в здании физико-технического факультета ИТМО на Ломоносова, 9 в Санкт-Петербурге. Было эвакуировано 86 человек. Как рассказывали очевидцы в социальных сетях, перекрытия обрушились с пятого по второй этаж.

университет ИТМО, обрушение перекрытий, Санкт-Петербург(2019)|Фото: vk.com/spb_today

университет ИТМО, обрушение перекрытий, Санкт-Петербург(2019)|Фото: vk.com/spb_today

В здании шел ремонт - сейчас выясняют, что именно привело к обрушению.

"18 и 19 февраля 2019 года учебные занятия во всех корпусах по адресу ул. Ломоносова, 9 отменены", - говорится в приказе, опубликованном на сайте университета.

Напомним, Следственный комитет возбудил дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Университет ИТМО отменил занятия во всех корпусах здания, где обрушились перекрытия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ИТМО, обрушение, занятия, отмена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2019 15:14 Мск Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России разбираться с обрушением перекрытий в ИТМО
Ранее 16.02.2019 19:55 Мск В питерском вузе из здания после обрушения эвакуировали 86 человек: погибших нет
Ранее 16.02.2019 18:28 Мск В Санкт-Петербурге в университете на Ломоносова рухнули перекрытия

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 30987

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети