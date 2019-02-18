Университет ИТМО отменил занятия во всех корпусах здания, где обрушились перекрытия

Университет ИТМО, в здании которого в выходные обрушились перекрытия, отменил занятия на ближайшие два дня. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Напомним, перекрытия обрушились в субботу в здании физико-технического факультета ИТМО на Ломоносова, 9 в Санкт-Петербурге. Было эвакуировано 86 человек. Как рассказывали очевидцы в социальных сетях, перекрытия обрушились с пятого по второй этаж.

В здании шел ремонт - сейчас выясняют, что именно привело к обрушению.

"18 и 19 февраля 2019 года учебные занятия во всех корпусах по адресу ул. Ломоносова, 9 отменены", - говорится в приказе, опубликованном на сайте университета.

Напомним, Следственный комитет возбудил дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".