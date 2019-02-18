В Кургане из-за аварии на месяц перекроют улицу Куйбышева в районе стадиона имени Брумеля

В Кургане коллектор на улице Куйбышева опять дал течь - коммунальщики на месяц перекрывают участок дороги от Савельева до Бурова-Петрова.

Движение будет перекрыто с 9.00 19 февраля до 21.00 20 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Как отметил главный инженер коммунального предприятия Владимир Шаляпин, авария на коллекторе в очередной раз стала причиной выхода сточных вод на поверхность в районе спорткомплекса имени Горбенко.

"Ремонт позволит на время исправить ситуацию", - отметил Шаляпин.

Воду в домах и организациях в этом районе отключать не потребуется.

Как ранее сообщало Накануне.RU, жители нескольких домов в этом районе летом прошлого года жаловались, что из-за ремонта улицы Куйбышева весь транспортный поток проходит по улицам Блюхера и Сибирская, где до сих пор не могут установить знаки "Пешеходный переход" и "Осторожно, дети".