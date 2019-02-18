Трамп не поверил разведке США из-за Путина

Президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о северокорейских ракетах из-за сведений, в которых его заверил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб.

По его словам, речь идёт о наличии у Пхеньяна возможностей нанести удар по Штатам с помощью баллистических ракет.

"Он (Трамп, — прим.) не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их (ракет, — прим.) нет", — передаёт ТАСС слова Маккейба, сказанные в интервью телекомпании CBS.

Экс-сотрудник ФБР также выразил недоумение "нежеланием [Трампа] узнать о настоящем положении дел".

"Это просто поразительно", — сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первые полноформатные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Финляндии.