18 Февраля 2019
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В Эстонии решили посмертно наградить покойного патриарха Алексия II

Власти и жители волости Йыхви в Эстонии обсуждают возможность присуждения звания почётного гражданина покойному предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Алексию II.

Как сообщает "Лайф" со ссылкой на ERR, такой вопрос был поднят в ходе круглого стола с участием представителей всех конфессий. Идея посмертно наградить экс-главу РПЦ была поддержана единогласно, в том числе органами власти. Окончательное решение будет принято парламентариями городского собрания.

Патриарх Алексий II (Алексей Ридигер) родился в 1929 году в Таллине.

Уже в раннем отрочестве имел желание стать священником, неоднократно посещал с родителями Валаамский монастырь (в то время на территории Финляндии).

В 1941-1944 гг. служил алтарником в храме.

В апреле 1950 года был рукоположен митрополитом Ленинградским Григорием во диакона, а спустя два дня определён настоятелем Богоявленского храма в Йыхви.

В июле 1957 года был переведён в город Тарту, где служил настоятелем Успенского собора и благочинным Тартуского округа.

В августе 1958 года был возведён в сан протоиерея, а в марте следующего года назначен благочинным объединённого Тарту-Вильяндиского благочиния Таллинской епархии.

После смерти матери в августе 1959 года решил принять монашество, и в марте 1961 года был пострижен с именем Алексий.

23 августа был возведён в сан архимандрита архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом (Ротовым).

На Таллинской кафедре находился четверть века как епархиальный архиерей — до 1986 года.

С июня 1990 года и до смерти в декабре 2008-го был патриархом Московским и всея Руси.

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В Эстонии решили посмертно наградить покойного патриарха Алексия II

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Теги: патриарх Алексий II, РПЦ, Эстония, награда



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