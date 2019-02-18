Посольство России в Британии выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне выразило обеспокоенность судьбой российских граждан, находящихся во власти британских спецслужб, после сообщений об ухудшении здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, такая информация появилась в газете The Sunday Times. Со ссылкой на источники СМИ сообщало об опасениях врачей, что Скрипаль, отравленный вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери в прошлом году, не сможет поправиться полностью.

Как передаёт ТАСС, в российском диппредставительстве не имеют "ни малейшего представления" о состоянии здоровья Скрипалей, поскольку "британские власти не информируют посольство" об этом.

"Направленные в адрес Форин офиса многочисленные запросы остаются без ответа", — рассказал собеседник агентства, напомнив, что ещё несколько месяцев назад поступали сообщения о хорошем состоянии экс-полковника ГРУ.

Представитель посольства предположил, что за подобным информационным фоном может стоять попытка довести дело до смерти Скрипаля и уничтожения улик, как это было в случае с отравлением в Эймсбери британки Дон Стерджес.

"Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?", — добавил собеседник издания.