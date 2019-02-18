Венесуэльская PDVSA опровергла заморозку счетов "Газпромбанком"

Нефтегазовая компания PDVSA опровергла сведения о заморозке её счетов "Газпромбанком".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о том, что российский банк заморозил счета венесуэльской госкомпании, чтобы обезопасить себя от попадания под американские санкции против PDVSA.

Как отметили в компании, подобные новости распространяются с целью "запутать народ Венесуэлы" и "навредить работе" нефтяной промышленности страны.

"PDVSA снова подвергается нападению со стороны представителей правого крыла <...> и американских СМИ", — говорится в Twitter-блоге компании.