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Венесуэльская PDVSA опровергла заморозку счетов "Газпромбанком"

Нефтегазовая компания PDVSA опровергла сведения о заморозке её счетов "Газпромбанком".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о том, что российский банк заморозил счета венесуэльской госкомпании, чтобы обезопасить себя от попадания под американские санкции против PDVSA.

Как отметили в компании, подобные новости распространяются с целью "запутать народ Венесуэлы" и "навредить работе" нефтяной промышленности страны.

"PDVSA снова подвергается нападению со стороны представителей правого крыла <...> и американских СМИ", — говорится в Twitter-блоге компании.

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Венесуэльская PDVSA опровергла заморозку счетов "Газпромбанком"

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Теги: PDVSA, Газпромбанк, Венесуэла, счета, заморозка счетов, санкции



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