Венесуэльская PDVSA опровергла заморозку счетов "Газпромбанком"
Нефтегазовая компания PDVSA опровергла сведения о заморозке её счетов "Газпромбанком".
Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о том, что российский банк заморозил счета венесуэльской госкомпании, чтобы обезопасить себя от попадания под американские санкции против PDVSA.
Как отметили в компании, подобные новости распространяются с целью "запутать народ Венесуэлы" и "навредить работе" нефтяной промышленности страны.
"PDVSA снова подвергается нападению со стороны представителей правого крыла <...> и американских СМИ", — говорится в Twitter-блоге компании.
🗣 #FakeNews PDVSA nuevamente es atacada por personeros afectos a la derecha apátrida y por medios estadounidenses || Hoy, y siempre seremos la fuerza que impulsa la Nación y luchamos día a día por la soberanía del pueblo venezolano. pic.twitter.com/x4jWD732Gw— PDVSA (@PDVSA) 17 февраля 2019 г.