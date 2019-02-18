В Новосибирске от мэра-коммуниста потребовали вернуть второй тур выборов

В Новосибирске требуют вернуть второй тур на выборах мэра города. Ряд общественников распространили соответствующую петицию. По их мнению, отсутствие второго тура может привести к росту социальной напряженности.

"Голосование в один тур вносит в ход избирательной кампании элемент недоверия, в Новосибирске это может привести к росту социальной напряженности. Возвращение второго тура позволит сделать избирательную систему и саму власть более устойчивыми", - говорится в петиции.

Отметим, что второй тур в Новосибирске был отменен в 2013 году перед предстоящими выборами, на которых победил Анатолий Локоть. При этом вернуть второй тур голосования периодически требовали депутаты и общественники. За это высказывался и бывший полпред Виктор Толоконский. Сам Анатолий Локоть говорил, что это обойдется слишком дорого городской казне.

На днях этот вопрос должны были обсуждать на сессии горсовета, однако, как рассказала Накануне.RU депутат Наталья Пинус, в итоге он не обсуждался. Она также объяснила, почему выступает за возвращение второго тура.

"По моему глубокому убеждению, два тура позволяют минимизировать использование различных предвыборных технологий, которые призваны манипулировать мнением избирателей. Наличие второго тура позволяет горожанам сделать выбор более рационально, осмысленно и разумно", - заявила Пинус.

При этом один из инициаторов обращения - координатор "Гражданского патруля" Ростислав Антонов уверен, что в Новосибирске может найтись политик, который сумеет выйти во второй тур, оппонируя коммунисту Локтю.

"В городе такие люди есть, я знаю как минимум двоих потенциальных людей, которые способны на такой подвиг. Не факт, что они выдвинутся, но они квалифицированнее того, что мы имеем сейчас. Это факт", - говорит он.

Общественники уверены, что грядущие выборы мэра Новосибирска пройдут по уже написанному сценарию, по которому у Анатолия Локтя не будет конкурентов. Областные власти при этом якобы поддержат мэра коммуниста за то, что он не выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора региона в 2018 году.

"В городе у нас двуглавая партия власти. Они срослись до степени смешения. Достаточно посмотреть поздравительный ролик ко дню рождения нашего мэра, где его поздравляют члены "Единой России", - говорит Антонов.

Редактор новосибирского издания "Родные берега" Ерлан Байжанов, впрочем, оценивает перспективы возвращения второго тура как туманные. Также он не видит и реальных конкурентов Анатолию Локтю, которые выдвинулись бы на выборы, не опасаясь испортить отношения с областной властью.

"Что отмена первого тура, что возврат второго - все связано же с кандидатами на пост мэра. В 2013 году отменили первый тур под Городецкого. Сейчас хотят вернуть двухтуровую систему, чтобы вернуть мэра Локтя. Вся эта суета вызывает недоумение. Мне кажется, что если менять закон перед каждыми выборами, мы насмешим всю федерацию. На данный момент из тех, кто заявил о своем желании поучаствовать в выборах мэра, людей, которые могли бы выйти во второй, я не вижу. Я думаю, что на самом деле, может, и есть у кого-то амбиции принять участие, но они об этом заявлять не будут, чтобы не ссориться с губернатором", - говорит он.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года.